A juicio por abusar sexualmente de sus dos nietas menores en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos nietas menores de edad en múltiples ocasiones en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 24.000 euros como supuesto autor de dos delitos continuados de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre agosto de 2019 y agosto de 2020, salvo durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El hombre aprovechaba las ocasiones que sus dos nietas, de 14 y nueve años, se quedaban a dormir en su casa para someterlas a tocamientos de carácter sexual.

Aunque el representante del Ministerio Público reconoce que no se puede cuantificar en cuántas ocasiones cometió estos abusos, sí que señala que hubo días que lo hizo hasta cinco o seis veces en un mismo día.