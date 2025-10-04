A juicio por abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja durante unas vacaciones en barco por Mallorca

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja, que entonces tenía 14 años, durante unas vacaciones en barco por Mallorca.

La Fiscalía interesa que el procesado sea condenado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abusos sexuales.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar durante el verano de 2016, cuando el acusado se encontraba de vacaciones en barco por la costa de Mallorca.

Estaba acompañado por su pareja y la familia de esta, concretamente su hermana menor --entonces tenía 14 años--, su padre y la pareja de este.

El procesado, aprovechando la cercanía que tenía con la víctima debido al espacio físico reducido en el que se encontraban y la diferencia de edad entre ambos --él tenía 42 años--, abuso de ella sexualmente al menos en dos ocasiones.

Una noche en la que ambos se quedaron solos en la cubierta la sometió a tocamientos ante los que ella quedó "paralizada", aunque finalmente consiguió marcharse a su camarote, expone el fiscal.

Al día siguiente, lejos de desistir en su conducta, el hombre aprovechó que se habían vuelto a quedar a solas para volver a tocarla y besarla sin su consentimiento. Tras ello le dijo que si alguien sospechaba de lo que había ocurrido lo negara todo.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido trastornos psicológicos por los que ha tenido que recibir la atención médica correspondiente.