A juicio el acusado de intentar asesinar a dos hombres a la salida de un karaoke en Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) el juicio contra el acusado de intentar matar a dos hombres a la salida de un karaoke en Palma.

Fiscalía pide que el procesado sea condenado a una pena total de 30 años de prisión por delitos de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de agosto de 2023 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, en el transcurso de una discusión con otras personas a la salida del local, sacó una navaja y apuñaló sorpresivamente a las dos víctimas, a una en el abdomen y a la otra en el costado.

La herida de la primera víctima puso en riesgo su vida al tratarse de un órgano vital, aunque pudo recuperarse tras pasar por el hospital y permanecer un tiempo en cuidados intensivos. El segundo afectado también vio en riesgo su vida y requirió ingreso hospitalario.

Fiscalía reclama igualmente indemnizaciones totales que superan los 18.000 euros por las lesiones y los perjuicios estéticos ya que en ambos casos quedaron cicatrices.