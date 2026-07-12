A juicio por agredir sexualmente a una menor en Maó

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares.
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Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 12 julio 2026 11:29
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PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en Maó.

Fiscalía pide para el acusado una condena de 11 años y nueve meses de prisión por dos delitos de agresión por unos hechos que ocurrieron en octubre de 2021 y enero de 2022.

La primera ocasión, según el escrito de acusación, el hombre se encontró con la menor y la persiguió hasta la casa de la Infancia. Una vez allí la llevó hasta detrás de un muro y la besó en la boca sin su consentimiento.

La segunda vez, según el relato del Ministerio Público, se la volvió a encontrar por la calle y la amenazó para que le practicara una felación, a lo que finalmente, por miedo, ella accedió.

Fiscalía reclama además de la pena de prisión el abono de una responsabilidad civil de 15.000 euros.

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