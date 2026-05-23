Juicio a un chico por tratar de matar a un compañero en un centro de menores haciéndole un mataleón

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra a partir de este lunes (10.00 horas) el juicio contra un chico acusado de intentar matar a un compañero en un centro de menores de Palma haciéndole un mataleón y que, además, se enfrentó a los policías nacionales que intervinieron en su reducción.

El fiscal pide para el varón una condena a nueve años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio y atentado y a una multa de 1.000 euros por tres delitos de lesiones.

Los hechos juzgados se remontan a abril de 2025 cuando, según el escrito de acusación, el procesado arremetió contra un compañero en un centro de menores a quien trató de matar haciéndole un mataleón.

El acusado logró practicarle la maniobra hasta en dos ocasiones a pesar de la oposición de las maniobras para evitarlo de profesionales del centro y de otros menores.

Además, a la llegada de los policías nacionales, se abalanzó sobre ellos y les lanzó patadas y trató de morderlos mientras lo reducían. Cuando era conducido a dependencias policiales, el acusado logró soltarse del brazo de uno de los dos agentes y se tiró escaleras abajo. Tanto los policías como algunos de los profesionales del centro sufrieron lesiones por este episodio.