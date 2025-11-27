El juicio contra una banda de narcotraficantes se celebrará en marzo de 2027 tras no alcanzarse un acuerdo

Vista previa del juicio a una cuarentena de acusados de formar una banda de narcotraficantes asentada en Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra 42 miembros acusados de formar una banda de narcotraficantes asentada en Mallorca se ha señalado para el 8 de marzo de 2027 después de que en la vista previa celebrada este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

La Fiscalía solicita penas de prisión que suman un total de 244 años y multas que se elevan hasta los 16,21 millones de euros por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal o tenencia ilícita de armas.

Algunos de los acusados ya han mostrado su disposición a alcanzar una conformidad con el Ministerio Público, pero al no tratarse de un acuerdo global, los pactos no se han escenificado y el juicio ha sido señalado.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron al menos desde febrero de 2018 y hasta que la trama fue desmantelada por los investigadores dos años después.

Los supuestos miembros de la banda se dedicaban a la venta a terceros de cocaína, marihuana y hachís y conformaban distintos grupos interrelacionados entre sí con la finalidad de potenciar la distribución de los estupefacientes y ampliar su alcance.

En la cúspide se encontraba un hombre, apodado 'Alejo', que residía entre Mallorca y Barcelona y se dedicaba a abastecer de droga a la banda, recibir los pagos y facilitar los medios necesarios para transportar las sustancias.

Entre los acusados también se encuentra el encargado de facilitar la importación de droga procedente de Colombia empleando una empresa de aguacates de la que era titular y otro cuya responsabilidad era custodiar el punto de encuentro en el que los narcotraficantes se encontraban.

También el responsable de facilitar los vehículos caleteados en los que transportaban la droga hasta Mallorca para su posterior venta, de la que se encargaba otro de los procesados con la colaboración de los vendedores finales.

Además, en el banquillo se sentarán otros acusados de menor nivel a quienes se les considera suministradores de segundo grado o vendedores al por menor.

En los múltiples registros efectuados por los investigadores en Palma, Lloseta, Marratxí, Llucmajor, Barcelona, Girona, Madrid, Valencia o Castellón se intervinieron diferentes cantidades de droga, armas, dinero en efectivo y efectos empleados para la comisión de actos delictivos.