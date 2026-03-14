A juicio por convertir en esclava sexual y violar a diario a una niña traída engañada de Nigeria a Mallorca

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra entre este lunes y este martes (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de traer engañada a una niña de Nigeria a Mallorca para convertirla en esclava sexual y violarla a diario.

Fiscalía pide que se le imponga al procesado una pena de 40 años de cárcel por trata de seres humanos, agresión sexual a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, tras varios viajes a Nigeria entre 2016 y 2019 en los que ya abusó sexualmente de la niña, consiguió bajo engaño y prometiéndole que así saldría de la pobreza, casándose con su madre, que la menor se trasladara con él a su residencia de Mallorca a finales de 2019.

Hasta aquel momento, además, el acusado pedía a la niña, que contaba entre ocho y 11 años, que le enviara material de carácter sexual a través del teléfono móvil. La víctima, según el Ministerio Público, llegó a normalizar los abusos y los llegó a considerar un medio para salir de la pobreza.

El acusado llegó a hacer firmar a la niña un documento en inglés en el que la víctima se comprometía a mantener relaciones sexuales. Cuando finalmente logró casarse con la madre, la menor se alojó en un pueblo de Mallorca con el procesado, que aparentaba las labores de padre, aunque convirtió a la niña en su esclava sexual y la violaba continuamente. La madre vivía en Palma, según le hizo creer el hombre, para tener mejor acceso al mercado laboral.

Ya en una localidad de Mallorca, entre 2019 y 2024, cuando finalmente la niña contó los hechos a la madre, el procesado violaba a la niña diariamente. Además, le obligaba a elaborar vídeos e imágenes de carácter sexual. Llegó incluso a conseguir material pornográficos de otras niñas.