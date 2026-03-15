Juicio a dos hombres acusados de violar a una joven semiinconsciente en Ibiza

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra dos hombres acusados de violar a una joven en una playa de Ibiza que estaba semiinconsciente y para quienes la Fiscalía pide penas que superan los 21 años de prisión.

Los hechos juzgados tuvieron lugar una noche de agosto de 2015. Según el escrito de acusación, uno de los hombres, aprovechando que la joven estaba en estado de semiinconsciencia por la ingesta de drogas y alcohol la arrojó al suelo y trató de penetrarla vaginalmente, sin conseguirlo.

Después, se acercó el segundo encausado y le introdujo su pene en la boca mientras el primero la sujetaba, hasta que testigos auxiliaron a la víctima.

Para el primero de los procesados, el Ministerio Público reclama nueve años por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario y tres por abuso sexual con penetración en grado de tentativa. Para el segundo la Fiscalía pide nueve años por abuso sexual con penetración.

Además, se reclama una indemnización de 8.000 euros para la víctima.