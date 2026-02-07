A juicio un hombre por quedarse más de 800.000 euros en una venta de guantes durante la pandemia

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de quedarse con más de 800.000 euros procedentes de una venta de guantes quirúrgicos en pandemia en la que actuó como intermediario y que nunca llegaron a entregarse.

La fiscal pide para el hombre pena de cinco años de cárcel por unos hechos que sitúa en mayo de 2020, cuando actuó como intermediario en una venta de cinco millones de guantes quirúrgicos a una empresa de Palma.

La mercantil palmesana concertó la adquisición con un distribuidor italiano por un valor superior al millón de euros y pagó el importe a través de otra empresa que entregó al acusado el importe total menos los impuestos y retenciones.

La mercancía nunca se llegó a entregar y el contrato de compraventa se rescindió. La empresa de Palma recibió unos 300.000 euros de la empresa intermediaria, pero no el resto que había percibido el acusado.