Juicio con jurado contra un hombre acusado de asesinar a otro el día de Navidad de 2023 en Mahón

MENORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial juzga desde este lunes a un hombre acusado de asesinar a otro la madrugada del día de Navidad de 2023 en Mahón.

El Ministerio Fiscal pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato y una indemnización para los familiares de la víctima de más de 270.000 euros.

Según el escrito de acusación, el agresor mantuvo una discusión con la víctima y le propinó varios puñetazos en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y se desvaneciera. Sin embargo, el acusado le continuó dando patadas en la cabeza hasta dejarle en coma. Falleció unos días después, el 2 de enero de 2024.

También está acusado otro individuo que, según el fiscal, estaba presente en el momento de la discusión y no evitó los hechos. Se enfrenta a dos años de cárcel.

El juicio comenzará con la constitución del jurado (09.30 horas) y la lectura de escritos e informes. Está previsto que el mismo día sean interrogados los acusados.

Las sesiones continuarán el martes con las pruebas testificales y periciales. El miércoles está previsto que el jurado reciba el objeto del veredicto.