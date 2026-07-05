A juicio por quedarse un barco de un millón de euros que había alquilado en Italia y con el que llegó a Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de quedarse un barco valorado en un millón de euros y que había alquilado en un puerto de Italia.

La Fiscalía pide para el hombre una condena de seis años de prisión por apropiación indebida, mientras que el titular de la embarcación reclama el pago de más de 50.000 euros por el tiempo que no pudo alquilarlo y otros gastos como el traslado de tripulación a Mallorca, donde el barco fue interceptado.

Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2020, cuando el acusado alquiló el barco para unos días en el puerto italiano de La Spezia. Sin embargo, no cumplió con el plazo de devolución, abandonó aguas italianas y cambió el número de registro. La embarcación fue localizada en aguas de Mallorca el 28 de octubre de 2020 y devuelta al titular.