A juicio un tatuador por agredir sexualmente a una clienta en Ibiza

Archivo - Fachada de la Audiencia y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga este martes, a las 09.30 horas, a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que acudió a hacerse un tatuaje donde este trabajaba.

El Ministerio Público pide para el acusado una pena de seis años de cárcel y una indemnización de 15.000 euros a la víctima por unos hechos que tuvieron lugar en junio de 2022 en Ibiza.

El escrito de acusación señala que la víctima fue a hacerse un tatuaje y que, durante la realización del mismo por parte del dueño del establecimiento, este la agredió sexualmente.

Fiscalía pide también que se le inhabilite durante ocho años para tatuar.