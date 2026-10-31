A juicio un taxista por agredir sexualmente de una clienta ebria en Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un taxista acusado de abusar sexualmente de una clienta aprovechando que estaba ebria en Mallorca.

El Fiscal pide que el hombre sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 29 de octubre de 2023.

Según el escrito de acusación, el taxista recogió a la clienta, que se sentó en el asiento del copiloto, y, aprovechando que estaba ebria comenzó a realizarle tocamientos.

Esta situación generó en la mujer tal temor que se orinó encima, momento en que el taxista detuvo la marcha para que la mujer se apeara y se secara. Sin embargo, siempre según el Ministerio Público volvió a tocarle los genitales y llegó a introducirle los dedos.