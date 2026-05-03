A juicio tres acusados de traficar con droga en Porto Cristo

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este jueves y este viernes (10.00 horas) el juicio contra tres personas acusadas de traficar con droga en Porto Cristo.

Fiscalía reclama que sean condenados a penas que suman 13 años de prisión y multa de 72.000 euros.

Según el Ministerio Público, los tres acusados se dedicaron al narcotráfico en un domicilio de Porto Cristo entre, aproximadamente septiembre de 2024 y enero de 2025.

En un registro en el inmueble el 15 de enero de 2025, señala la fiscal, se hallaron, entre otros elementos, más de 8.000 euros en efectivo, enseres para la manipulación de la sustancia estupefaciente y diversas cantidades de cocaína y cannabis.