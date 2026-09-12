A juicio por violar a su compañera de piso mientras dormía en Mallorca

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a su compañera de piso mientras dormía en una vivienda de Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 23 de octubre de 2022. Aprovechando que se encontraba dormida, el acusado violó a su compañera de piso.

La víctima sufrió lesiones físicas, que no requirieron de tratamiento médico, y psicológicas, emocionales y afectivas.