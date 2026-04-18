A juicio por violar y golpear a una compañera de trabajo en Eivissa

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 16 de agosto de 2023. El hombre, que trabajaba en un hotel, salió a un bar junto a un amigo. En un momento dado se encontró a una compañera de trabajo y la invitó a ir con ellos.

El acusado y la víctima estuvieron bailando un tiempo y se besaron. Sobre las 03.00 horas se dirigió hacia el hotel con ella y le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

Pese a la negativa, el hombre siguió insistiendo y en un momento dado, aprovechando que ella se sentó para liarse un cigarro, le sometió a tocamientos de carácter sexual y la violó.

Cuando ella le apartó la mano, él la comenzó a insultar y comenzó a forcejear. Ella perdió el equilibrio y se agarró a la camiseta de él, que se rompió. El acusado, usando su prenda rota, le azotó en el brazo y en el hombro, causándole heridas por las que tuvo que ser atendida.