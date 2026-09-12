A juicio por violar a su hijastra al menos una vez a la semana durante 15 años en Manacor

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a su hijastra al menos una vez a la semana durante 15 años en Manacor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 27 años de prisión y al pago de una indemnización de 30.000 euros como supuesto autor de un delito continuado de violación y otro de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, comenzaron al menos en 2003, cuando la víctima tenía 13 años. El hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con ella, al menos una vez a la semana, para someterla a tocamientos de carácter sexual.

Desde 2005 y hasta 2008, cuando la perjudicada cumplió la mayoría de edad, el acusado siguió violándola una vez a la semana, golpeándola, lanzándola contra los muebles y profiriéndole insultos de diversa índole.

El acusado, aprovechando que su hijastra se encontraba desvalida tras tantos años de reiteración de estas conductas y no era capaz de reaccionar, siguió violándola y maltratándola durante una década más, hasta 2016.

La víctima ha sufrido reacciones psicológicas de ansiedad, una alteración grave en el desarrollo de la personalidad y un sufrimiento extremo, según el Ministerio Público.