La Junta Electoral pide al Consell de Menorca que retire un vídeo promocional de la campaña 'Bons Menorca'

Archivo - El presidente del Consell insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de la zona de Menorca ha solicitado al Consell Insular de Menorca que retire de sus redes sociales un vídeo promocional de la campaña 'Bons Menorca' publicado el pasado lunes al vulnerar la ley electoral.

Así lo ha informado Més per Menorca en un comunicado, en el que ha adjuntado el acuerdo de la Junta Electoral y ha criticado la actuación de presidente insular, Adolfo Vilafranca, que protagoniza el vídeo junto con la consellera insular de Economía, Maria Antònia Taltavull.

A pesar de apreciar la voluntad informativa del Consell Insular en el vídeo, indica la Junta Electoral, la manera en la que se ha publicado "puede contribuir indirectamente a formar el senido del voto de algunos electores".

Los menorquinistas han subrayado que esta decisión se produce después de que la Junta Electoral advirtiera a diferentes ayuntamientos de la isla por la difusión de contenidos políticos que no se ajustaban a la legislación electoral.

A su entender, el equipo de gobierno insular "no solo ha ingorado estos precedentes, sino que ha acabado protagonizando una actuación que contraviene las normas que deben garantizar la neutralidad de las instituciones durante periodos electorales".

Con todo, Més per Menorca ha reclamado al PP que aplique a sus repsonsables públicos "el mismo nivel de exigencia que reclama al resto de formaciones políticas".