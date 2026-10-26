Un jurado popular juzgará a partir del jueves a una mujer acusada de asesinar a su bebé recién nacida en Maó

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del jueves (09.30 horas) a una mujer acusada de asesinar a su bebé recién nacida en Maó.

La Fiscalía solicita que sea condenada a ocho años de prisión como supuesta autora de un delito de asesinato con alevosía, en el que entiende que concurre la circunstancia agravante de parentesco, la eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de confesión.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron sobre las 05.00 horas del 10 de septiembre de 2024, cuando la acusada, de 22 años de edad, comenzó a sentir fuertes dolores abdominales.

Aproximadamente cinco horas después dio a luz a una bebé con edad gestacional mínima de 37 semanas, que nació viva y que falleció por la falta de oxígeno causada por una asfixia por sumersión y aspiración de agua dulce al tener la cabeza sumergida en un váter.

La víctima también tenía ocluidas la boca y la nariz por las membranas ovulares que recubren al recién nacido. La madre, que se encontraba en estado de shock tras el parto, tiró de la cisterna.

Hasta el momento del parto, ni la acusada ni su pareja eran conscientes del embarazo. La única asistencia con la que contaba la acusada era su novio, el cual acudió a una farmacia y llamó en diversas ocasiones a los servicios de emergencias pero sin alertar que estaban ante un parto.

La bebé fallecida era fruto de una relación de la acusada con una pareja anterior, el cual no mantiene ningún contacto con ella y no ha reclamado nada por la muerte de su hija.

A las 09.30 horas del jueves está previsto que comience la constitución del jurado popular, algo que podría no llegar a materializarse si las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad.

Si se celebrase el juicio, una vez elegidos los nueve miembros del jurado y sus suplentes, la vista oral comenzaría con la lectura de los escritos y de los informes periciales, seguido de las pruebas testificales. El juicio se retomaría el martes de la semana que viene.