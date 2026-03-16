Un juzgado ordena el desalojo de un solar en Eivissa ocupado por caravanas

EIVISSA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La copropiedad de un terreno de Eivissa convertido en un asentamiento de caravanas ha confirmado que el solar deberá ser desalojado próximamente por orden judicial.
El terreno está ubicado cerca del segundo cinturón de ronda de Eivissa y en él pueden residir unas 80 personas, muchas de ellas ocupantes del asentamiento de Can Rova II, desalojado también el pasado verano.
Según ha informado IB3, el juzgado de instancia número 5 ha decretado este desalojo previsto para el 29 de abril.