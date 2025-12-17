Los juzgados de Baleares ingresaron en el tercer trimestre un 9,5% menos casos que hace un año

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de Baleares han experimentado en el tercer trimestre un descenso interanual del 9,5% hasta situarse en 43.453.

Según los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre julio y septiembre pasados, el orden jurisdiccional que sufrió el descenso más acusado fue el Civil, con un 27% menos asuntos que un año antes.

También se redujeron los del orden Contencioso-Administrativo, en un 4,1%, mientras que en las jurisdicciones de lo Penal y de lo Social ingresaron un 1,9% y un 10,9% más asuntos, respectivamente.

El número de total de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Baleares durante el trimestre analizado fue de 43.453, una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo, que descendieron a 43.108, apenas un 0,5% menos que en el tercer trimestre de 2024. La pendencia alcanzó los 117.754 de asuntos al final del trimestre, un 8,8% más que hace un año.

Estos datos figuran en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025', que el CGPJ ha hecho público este miércoles, y que también ofrece datos específicos de cada orden jurisdiccional.

En la jurisdicción Civil ingresaron 14.257 asuntos, un 27% menos que un año antes; se resolvieron 17.744 asuntos, un 6,3% más, y quedaron en trámite 68.992, un 5,1% más que al final del tercer trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 25.910, cifra que supone un incremento del 1,9% con respecto al mismo trimestre de 2024. En el mismo periodo, se resolvieron 23.046 asuntos, un 5,2% menos, y quedaron en trámite 32.388 asuntos, un 18% más que en el mismo trimestre del año anterior.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 829 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 4,1%, y se resolvieron 812, un 0,2% más que el año anterior. La pendencia se redujo en esta jurisdicción en un 2%, al quedar pendientes de resolución al final del periodo 6.835 asuntos.

Un año más, los órganos judiciales de lo Contencioso-Administrativo fueron los únicos que lograron reducir la pendencia en el trimestre analizado.

En la jurisdicción Social ingresaron 2.457 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 10,9% respecto al año anterior. Los resueltos subieron un 1,1%, con un número total de 1.506 asuntos, y los pendientes al final del periodo (9.539), aumentaron un 17,8%.

TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 31,25 asuntos por cada 1.000 habitantes, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 35,68.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,14); Baleares (35,28); Cataluña (34); Asturias (32,79); Murcia (32,09); Andalucía (32,03) y Madrid (31,78).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (21,75); País Vasco (22,62); Extremadura (25,18); Navarra (26,06); Castilla-La Mancha (26,23); Galicia (26,70); Castilla y León (28,11); Cantabria (28,82); Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).