Juzgan a un acusado de intentar matar a golpes a su pareja sentimental en Manacor

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un acusado de intentar matar a golpes a su pareja sentimental, otro hombre, en Manacor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a casi diez años de prisión y al pago de una indemnización de más de 16.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 10 de septiembre de 2024 en el domicilio de Manacor en el que el acusado y la víctima convivían.

Tras mantener una discusión, el procesado comenzó a propinarle múltiples golpes por todo el cuerpo --el rostro, el cráneo y el tórax, principalmente-- a su pareja con la intención de acabar con su vida. Después se sentó con "extrema violencia"

El acusado, subraya el Ministerio Público, era consciente de que su constitución física y su peso eran muy superiores a los de su víctima, por lo que esta no tendrá capacidad para devolverle o evitar los golpes.

Además, el perjudicado padecía de esquizofrenia paranoide, por lo que la fiscal considera que concurren tanto la circunstancia agravante de parentesco como la de abuso de superioridad.