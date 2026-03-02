Juzgan a un acusado de violar y coaccionar a su expareja en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar y coaccionar a su expareja en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 14 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la tarde del 23 de abril de 2022 en una urbanización de Palma. Ambos seguían conviviendo pese a que meses atrás la víctima le trasladó su voluntad de poner fin a la relación.

El procesado llamó a la puerta de la habitación de su expareja y, al negarse esta a abrir, comenzó a darle patadas hasta que la rompió. Una vez en el interior de la estancia, le quitó la ropa y la violó.

En un momento dado, la víctima pudo zafarse de una patada y comenzó a gritar, tras lo que el hombre abandonó la habitación.

Días antes, siempre según el representante del Ministerio Público, el acusado, con la intención de descubrir una supuesta relación sentimental que la mujer mantenía con otro hombre, colocó un móvil en su coche para grabar sus conversaciones telefónicas.

Después, esgrimiendo la grabación de una llamada que mantuvo con un amigo, le recriminó diciéndole que había mantenido relaciones sexuales con él. Pocos días después la mujer denunció los hechos y desde entonces dispone de una orden de protección.