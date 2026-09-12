Juzgan a un acusado de violar y dejar embarazada a una mujer a la que había conocido de fiesta en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar y dejar embarazada a una mujer a la que había conocido en una noche de fiesta en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 30 de octubre de 2022. El procesado conoció a la víctima, a quien había conocido en una fiesta, y fueron juntos al domicilio de este.

Una vez en la vivienda, la encerró en una habitación y la violó pese a las reiteradas peticiones de la mujer para que depusiera su actitud. La víctima quedó embarazada y ha tenido que recibir tratamiento psicológico por sus dificultades para dormir y comer, ataques de ansiedad y sensación de rechazo hacia los hombres.