Juzgan a un acusado de violar a una mujer mientras dormía en Eivissa

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (09.45 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer mientras dormía en su domicilio en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 27 de enero de 2023, cuando el procesado invitó a la víctima y a dos amigas suyas a pasar la noche en su domicilio.

Cuando las dos amigas se marcharon, el acusado se metió en la cama donde la víctima dormía y la violó. Cuando se despertó, comenzó a gritar hasta zafarse de él y abandonó la vivienda.

A consecuencia de estos hechos, la mujer ha sufrido una afectación psicológica.