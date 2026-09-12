Juzgan a un agente de viajes por apropiarse de más de 8.000 euros que no declaró ante su empresa

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles (09.45 horas) a un agente de viajes acusado de apropiarse de más de 8.000 euros que no declaró ante su empresa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a dos años de prisión y al pago de la cantidad defraudada como supuesto autor de un delito de apropiación indebida.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre finales de 2019 y mediados de 2020, tiempo durante el cual el acusado gestionaba una agencia de viajes en Palma en régimen de franquicia.

El procesado, que se dedicaba a vender a los clientes los servicios proporcionados por la empresa a cambio de una comisión, tomó para sí los importes correspondientes a reservas de viajes efectuadas por clientes que no introdujo en el correspondiente sistema de gestión de ventas.

En total se apropió de 8.274 euros que cinco clientes diferentes abonaron para contratar cruceros o viajes familiares, algunos de los cuales se cancelaron o anularon.