Juzgan a uno de los asaltantes de Pau Rigo por secuestrar a un hombre al que reclamaba dinero en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra a partir de este jueves (09.45 horas) el juicio contra seis personas, entre ellas uno de los atracadores de Pau Rigo, acusadas de secuestrar y agredir a otro para reclamarle dinero en Palma.

La Fiscalía pide una pena de 14 años de prisión para cada uno de los acusados por unos hechos que ocurrieron el 9 de noviembre de 2024.

Según el escrito de acusación, dos de los procesados fueron a casa de la víctima y la convencieron para ir al domicilio de uno de ellos, en el que se encontraban el resto de acusados.

El escrito señala que una vez en el domicilio, los presuntos agresores comenzaron a golpear a la víctima, algunos con un martillo y una barra de hierro, a la vez que le pedían información sobre el dinero y le amenazaban de muerte.

Así, indica la fiscal, los supuestos agresores amordazaron y ataron al hombre y lo llevaron fuera de la finca con la intención de acabar con su vida. En ese momento llegó la Policía y lo liberó.

El Ministerio Público considera que los seis acusados son culpables de los delitos de secuestro y de lesiones con instrumento peligroso y pide, además de la pena de cárcel, que indemnicen a la víctima con 25.500 euros.