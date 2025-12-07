Juzgan a cuatro acusados traficar con MDMA, ketamina y anabolizantes en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará entre el próximo martes y viernes (10.00 horas) a cuatro hombres acusados de traficar con MDMA, ketamina, cocaína y anabolizantes en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a penas de prisión que suman un total de 25 años, a razón de seis para tres de ellos y siete para el restante, como supuestos autores de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar al menos entre julio de 2015 y mayo de 2016, cuando la banda fue desarticulada.

Los sospechosos se dedicaban a la fabricación y distribución de drogas en Mallorca, principalmente MDMA pero también cocaína, ketamina y cannabis.

También introducían sustancias farmacéuticas y medicamentos no autorizados en España, especialmente anabolizantes u hormonas que después vendían a personas relacionadas con el mundo de los gimnasios.

La banda estaba liderada por un hombre que ya fue condenado por estos mismos hechos en 2018 y que, por lo tanto, no puede volver a ser juzgado.

Su lugarteniente, que sí se sentará la semana que viene en el banquillo, se encargaba de la gestión de locales de ocio, la importación de medicamentos --a través de internet-- y la fabricación de pastillas de MDMA.

Otros dos, que tenían contacto con clanes de narcotraficantes, colaboraban en la elaboración de las drogas y su venta en fiestas a las que acudían. El cuarto encausado realizaba tareas de distribución de las sustancias estupefacientes a pequeña escala.

Para dar apariencia de legalidad a la venta de estas drogas, especialmente de MDMA --que una vez fabricado también llevaban al Reino Unido-- y los medicamentos, los acusados las metían en botes de pastillas convencionales y las etiquetaban.

En los registros efectuados por los investigadores policiales en los domicilios e inmuebles vinculados a la trama se intervinieron diversas cantidades de drogas y medicamentos.