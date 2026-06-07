Juzgan a los diez integrantes de una banda de narcotraficantes asentada en Menorca

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará los próximos jueves y viernes (10.00 horas) a los diez integrantes de una banda de narcotraficantes asentada en Menorca.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años y medio de prisión y al pago de sendas multas de 20.000 euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública. En total, suman 55 años de cárcel y 200.000 euros.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre junio y noviembre de 2019. Entre los procesados hay cinco suministradores de estupefacientes, tres intermediarios y dos vendedores finales.

El cabecilla de la red se dedicaba a suministrar la droga, principalmente cocaína, a otros dos acusados, apodados 'Arquímedes' o 'el Negro' y 'Naranjito', respectivamente.

Estos después la repartían entre los distintos compradores en connivencia con otros dos intermediarios, uno de ellos apodado 'Chencho'. Otros dos encausados se encargaban de distribuir otro tipo de sustancias como ketamina y speed a los dos vendedores, uno de ellos conocido como 'Hulk'.

En un momento dado, señala el representante del Ministerio Público, se produjeron deudas entre los miembros de la red que les obligó a cambiar de proveedores.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores sorprendieron a algunos de los sospechosos y registraron los domicilios de otros.

Intervinieron diferentes cantidades de cocaína, MDMA, cannabis, ketamina valoradas en un total de 6,6 millones de euros.