Juzgan a un hombre acusado de abusos sexuales a un menor en Palma

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de abusos sexuales a un menor en Palma.

La Fiscalía sitúa los hechos de enero a octubre de 2021, cuando el acusado tenía 72 años. El fiscal lo acusa de haber abusado del menor aprovechando las visitas que hacía al domicilio de la familia, con la que mantenía una estrecha relación. Según el relato de la acusación, el hombre se desvestía para abrazar al menor y lo sometía a tocamientos.

La Fiscalía le imputa un delito continuado de abuso sexual. Además de la pena de cárcel, pide una indemnización de 10.000 euros para la víctima. También reclama una orden de alejamiento durante cinco años y la medida de libertad vigilada durante diez años, con inhabilitación para trabajar con menores.