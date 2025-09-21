Juzgan a un hombre por estafa y daños en una vivienda en Llucmajor

Archivo - Vista desde fuera del interior del edificio de la Audiencia de Baleares y el Tribunal Superior de Justicia de las Islas. Recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este próximo martes, a las 10.00 horas, el juicio contra un hombre acusado de estafa y daños en una vivienda en Llucmajor.

La Fiscalía pide para el acusado un año y seis meses de prisión por el delito de estafa y 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros por el delito de daños.

Según el escrito de acusación, el hombre, actuando como representante y propietario de una empresa de construcción, suscribió el 23 de septiembre de 2017 con otro varón un contrato de ejecución de obras consistente en trabajos de saneamiento en la vivienda propiedad de éste, sita en Llucmajor, por precio de 185.000 euros netos más IVA, que dos días después fue ampliado a 200.00 euros.

Las obras, refiere el Ministerio Público, debían finalizarse en enero de 2018 e incluían trabajos de reparación de terrazas y cubiertas, asumiendo asimismo el acusado la solicitud de licencia municipal de obra y la contratación y pago de gastos de arquitecto/estructuralista para realizar los proyectos necesarios para la solicitud de dicha licencia por importe de 9.500 euros.

El acusado incumplió sin embargo, según Fiscalía, su obligación de solicitud al Ayuntamiento de concesión de licencia de obra mayor, necesaria dadas las características de las obras a realizar, no acreditando la contratación de arquitecto ni redacción del correspondiente proyecto pese a haber recibido el pago de 9.500 euros pactados al efecto, lo que motivó que el 21 de septiembre de 2018 por parte del Ayuntamiento de Llucmajor se acordara la paralización de las obras, iniciando expediente por infracción urbanística.

Tras la paralización, y habiendo surgido numerosas discrepancias entre las partes en la forma y realización de los trabajos, el acusado abandonó la obra, actuando, siempre según el Ministerio Público, "con ánimo de menoscabar la propiedad ajena", ya que, tras haber demolido el pavimento de las cubiertas, no eliminó los riesgos derivados de la falta de impermeabilización, aún a sabiendas de los perjuicios en el interior de la vivienda que la entrada de agua podía provocar. A consecuencia de ello, según el escrito de acusación, se produjeron desperfectos valorados en 7.914,75 euros más IVA.

El propietario perjudicado reclama al acusado la indemnización que pudiera corresponderle a resultas de lo acontecido.

El acusado, como responsable civil directo, y la empresa de construcción, como responsable civil subsidiaria, deberán indemnizar al propietario perjudicado en la cantidad de 9.500 euros y 7.914,75 euros más IVA por los perjuicios sufridos.