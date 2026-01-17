Juzgan a un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un joven acusado de patronear una patera desde las costas de Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía interesa que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, partió el 20 de mayo de 2025 de las costas de Cheraga y arribó ese mismo día a la Pitiusa menor.

A bordo, además del supuesto patrón, iban otras 15 personas, todas de nacionalidad argelina y dos de ellas menores de edad, con quienes aparentemente había pactado realizar la ruta hasta España.

Por las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, las horas de travesía, la falta de elementos de seguridad y la falta de formación del acusado para gobernar una embarcación, sostiene el representante del Ministerio Público, los tripulantes se enfrentaron a un grave peligro para sus vidas.