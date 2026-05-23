Juzgan a un joven por violar a su pareja menor de edad en Mallorca

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un joven acusado de violar a su pareja, entonces menor de edad, en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2019 y 2021, periodo durante el cual el procesado y la víctima mantuvieron una relación sentimental.

En una fecha indeterminada, cuando la perjudicada tenía menos de 16 años, el acusado la violó pese a que ella le pidió que parara. Como consecuencia, la chica ha sufrido angustia y ansiedad.