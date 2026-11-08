Juzgan a un monitor de hípica por agredir sexualmente a una alumna menor en Menorca

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (11.30 horas) a un monitor de hípica por agredir sexualmente a una alumna menor de edad en Menorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a octubre de 2020, cuando la víctima tenía 15 años y el acusado, 49.

Aprovechando si posición como monitor, desarrollo una suerte de relación afectiva que se desencadenó cuando se besaron en el cuarto del centro de hípica en el que guardaban las sillas de montar.

A partir de entonces, y haciendo creer a la menor que mantenían una relación de pareja, quedaban a solas tres días a la semana, durante al menos dos horas, en el mismo lugar. El hombre le sometía a tocamientos y agresiones sexuales de forma reiterada.