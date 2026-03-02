Juzgan a un padre por agredir a su hija menor de edad en Eivissa

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un padre acusado de agredir a su hija menor de edad en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve meses de prisión como supuesto autor de un delito de maltrato físico en el ámbito familiar.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron durante la primera quincena del mes de julio de 2023 en el domicilio del procesado, ubicado en Eivissa.

El padre, "excediéndose de los medios razonables para corregir su conducta", golpeó a su hija menor de edad en el hombro, causándole un moratón que requirió de asistencia médica.

Un juzgado le impuso en septiembre de ese año una orden de alejamiento respecto de su hija y la prohibición de comunicarse con ella. Ahora, la representante del Ministerio Público reclama que esta medida se extienda durante casi dos años más.