Juzgan en Palma a tres personas acusadas de estafar a un matrimonio fingiendo la recepción de una herencia millonaria

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves (10.00 horas) el juicio contra tres personas acusadas de estafar a un matrimonio inventando una herencia millonaria.

Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan a septiembre de 2012, cuando los procesados se inventaron un falso relato por el que dos de los acusados iban a recibir una herencia millonaria procedente de Alemania, que necesitaba la obtención de fondos para ser tramitada.

Así, pidieron a los perjudicados que pidieran un crédito con garantía hipotecaria sobre una vivienda de su propiedad en Inca. A tal fin, acudieron a un notario y firmaron una escritura de constitución de hipoteca cambiaria con el tercer acusado, que actuaba de prestamista, que recibió una letra de cambio de más de 67.000 euros. El mismo día, en otra notaría, una de las acusadas otorgó una escritura de reconocimiento de deuda por importe de 68.000 euros.

Al día siguiente, las víctimas entregaron a los acusados 20.000 euros más, también con reconocimiento de deuda en seis meses. Sin embargo, llegado el momento del pago se renegoció la deuda y, más tarde, se constituyó una segunda hipoteca sobre la vivienda de Inca en favor de una mercantil y con plazo de amortización de dos meses, que sin embargo no fue abonada.

En enero de 2014 se firmó una escritura de pago de deuda y cancelación de hipoteca, de forma que la propiedad del inmueble pasó a manos de la mercantil.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa agravada y pide para cada una de los procesados cuatro años de cárcel y la anulación de las escrituras acordadas a lo largo del procedimiento.