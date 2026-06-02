Lafuente acusa a Armengol de no querer tramitar la modificación de la Ley de Costas reclamada desde Formentera

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de no querer tramitar la modificación de la Ley de Costas que reclama Formentera para tener un deslinde justo.

Lafuente ha defendido en el Parlament la modificación y ha destacado que está "parada" en la Mesa del Congreso "por decisión de Armengol".

Además, se tramita una modificación del reglamento que vuelve a incluir aquello que los vecinos afectados habían logrado paralizar en el Supremo. "Tenemos una izquierda y un PSOE que en Formentera dice una cosa y en el Congreso, lo contrario", ha lamentado.

El diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba ha preguntado al conseller si es aceptable que, tras tres años del pacto de investidura, Formentera siga sin soluciones concretas sobre la delimitación del litoral.

Según ha señalado Córdoba, se trata de una de las cuestiones históricas "más importantes" porque afecta a familias y actividades vinculadas a la costa y a la economía insular.

El diputado ha explicado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se comprometió a ejecutar las acciones y reclamaciones necesarias para avanzar hacia un deslinde justo. "Soy consciente de que es una cuestión compleja e intervienen competencias estatales, pero esta complejidad ya existía", ha señalado.

Lafuente ha señalado que hace dos semanas en el Congreso se aprobó una moción defendiendo seguir adelante con la modificación de la Ley de Costas. "Existe un problema, que se llama Partido Socialista en Madrid y en Baleares, que dicen una cosa y hacen lo contrario", ha concluido.