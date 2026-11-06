Lafuente detalla en un foro el proyecto de Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral de Baleares. - CAIB

EIVISSA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha participado en el V Foro de Costas y Litoral, celebrado en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Eivissa y organizado por la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera, y durante el cual ha abordado el proyecto de Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral de Baleares.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, profesionales del ámbito jurídico y del sector empresarial y personas interesadas en la aplicación de la normativa de costas, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Durante su intervención, Lafuente ha expuesto los principales contenidos del proyecto de Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral de Baleares.

Su ponencia ha abordado los instrumentos de planificación contemplados en el texto, el reparto de competencias entre administraciones y la relación de la regulación autonómica con la legislación básica estatal.

Uno de los apartados de la exposición se ha centrado en el patrimonio litoral tradicional, que comprende elementos como las casetas de pescadores, los varaderos y otras construcciones vinculadas históricamente a los usos del mar.

El conseller ha explicado las previsiones del proyecto para su identificación y protección, de acuerdo con la normativa aplicable y el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre.

En este contexto, ha hecho referencia a las particularidades de Eivissa y Formentera, donde las pequeñas instalaciones pesqueras, los antiguos puntos de embarque y otras construcciones tradicionales forman parte del paisaje y de la relación histórica de la población con la costa.

El análisis de estas situaciones requiere atender a las circunstancias patrimoniales y territoriales de cada caso, a su situación jurídica y a las condiciones de utilización del dominio público, según ha considerado el Govern.

La intervención ha incluido también las funciones que corresponden al Govern, los consells y los ayuntamientos en la planificación y gestión del litoral.

Entre las materias tratadas figuran la ordenación de las actividades, la gestión de las playas y sus servicios, la conservación de los espacios naturales y la preservación del uso público de la costa.

El foro ha dedicado otras sesiones a los problemas jurídicos derivados de la aplicación de la Ley de Costas de 1988. La jornada ha permitido poner en común distintas perspectivas jurídicas e institucionales sobre la normativa costera y su aplicación a las situaciones que se plantean en el litoral.