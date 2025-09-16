Lafuente dice que dos barcas de Ports IB se destinarán a las Pitiusas para tareas de vigilancia

FORMENTERA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciado que dos embarcaciones de vigilancia se destinarán a las Pitiusas y que, si es posible, una de ellas tendrá base fija en Formentera al menos durante la temporada alta.

Así ha contestado al diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, quien ha preguntado cuántas barcas tendrán base en Formentera de las 22 que desplegará Ports IB para reforzar la seguridad, control y sostenibilidad marítima en Baleares.

Córdoba ha recordado que "en ningún momento" se ha hablado de una base fija en Formentera para una de estas embarcaciones, a pesar de que la Isla tiene un litoral "muy frágil" y sufre una gran presión marítima en verano.

Lafuente ha agradecido la "preocupación" de Córdoba por este asunto y ha explicado que ya se han multiplicado sustancialmente los controles del chárter náutico reforzando una área que estaba "desprotegida y desatendida".

Córdoba ha insistido en saber si la presencia de estas embarcaciones será estable "porque Formentera no puede vivir siempre de las sobras de Ibiza" y además, de no ser así, la respuesta ante cualquier intervención será lenta.

"Formentera no puede ser siempre la última en recursos", ha concluido.

Lafuente ha confiado además en que el Gobierno central aporte más recursos al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, "totalmente desbordado" al tener que combatir la inmigración ilegal.