Lafuente no comparecerá en el Parlament para explicar el cese de la exdirectora general de Costas

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, no tendrá que comparecer en el Parlament para aclarar los motivos del cese de la exdirectora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer.

PP y Vox han avanzado que este jueves se opondrán, en la Diputación Permanente, a la petición de la oposición en el Parlament para que Lafuente tenga que explicar el cambio de esta representante por el actual director, Joan Jaume, y que motivó una carta firmada por una veintena de funcionarios del departamento en apoyo de Ferrer.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que estos es una situación "insólita", dado que en otras legislaturas se habrían producido relevos en las direcciones generales y no se pidió la comparecencia de los respectivos consellers.

En ese sentido, ha recalcado que una dirección general es un cargo de libre designación y Lafuente creyó "apropiado" que, en el caso de Costas, tenga un perfil "municipalista", por lo que se ha mostrado "sorprendido" por la solicitud de comparecencia.

Desde el PSIB, el portavoz adjunto en el Parlament, Marc Pons, ha apuntado que el cese de Ferrer que habría debido a "no dar respuesta" a las órdenes de Lafuente y, en concreto, lo ha relacionado con la concesión de hamacas y sombrillas las playas de Formentera.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha justificado su voto en contra de la comparecencia en que esto sería una "cortina de humo" del PSIB y la izquierda para "enredar".

Por último, el parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado que esta situación reflejaría que Lafuente "no tiene control" sobre su Conselleria, puesto que mientras el "dictaría" las resoluciones, el departamento "va por otro lado".