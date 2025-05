Lafuente reivindica la gestión del litoral a pesar de un traspaso de Costas infradotado

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reivindicado este martes el trabajo del Govern en materia de costas y litoral a pesar de un traspaso de competencias, en julio de 2023, infradotado.

Lafuente ha respondido a una interpelación de la diputada socialista Pilar Carbonero, que ha criticado el "caos y la dejadez" de las zonas costeras de las Islas.

"Recibimos una transferencia infradotada, mal negociada, y además, simplemente, si se compara con otras comunidades autónomas, totalmente discriminatoria hacia la importancia que tiene esta comunidad en materia de costas", ha señalado Lafuente.

La socialista ha lamentado que en el ecuador de la legislatura, a su juicio, la acción del Ejecutivo autonómico sea nula. "Es muy preocupante ver cómo el gobierno del PP permite el descontrol y la masificación que invade Baleares por tierra y por mar", ha apuntado.

La diputada Pilar Carbonero ha mostrado su preocupación por que el Govern "no tiene claro" cuál es su rumbo en política en materia de ordenación de costas y, además, culpe al Gobierno de España de su incompetencia.

Carbonero se ha referido a los fondeos descontrolados, a embarcaciones que navegan a velocidades excesivas a pocos metros de la costa o a instalaciones temporales que ocupan playas sin control ambiental.

La socialista ha criticado la actitud del Govern y ha pedido que no se escude en las competencias de otras administraciones. "No hacen nada donde tienen competencias y quieren actuar donde no tienen competencias", ha indicado.

La diputada del PSOE ha expresado sus dudas sobre el Proyecto de ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral que, a su juicio, "en lugar de reforzar la protección del litoral y ordenar la costa, abre la puerta a una regularización encubierta de edificaciones ilegales, a una posible privatización progresiva de los usos del dominio público y a una desrregulación contraria al interés general".

Lafuente ha rechazado las acusaciones del PSIB en forma de, a su juicio, "crítica destructiva" y una desclasificación global "sin argumentar absolutamente nada". El conseller ha recordado que Francina Armengol calificó como día histórico el día que se ejecutaron las transferencias, pero que podría calificarse como "día de pena" porque el Estado "dejó una dotación de personal totalmente insuficiente para gestionar un litoral de 1.500 kilómetros de costa".

El conseller, además, ha asegurado que ha pedido hasta entre ocasiones que se reúna la comisión mixta de seguimiento del traspaso de competencias para evaular las inversiones estatales y que ha recibido "silencio" por parte del Ministerio competente.

Lafuente ha insistido en que todo el trabajo lo está asumiendo la Dirección General y ha rechazado las críticas a la falta de control de los fondeos ilegales porque, ha recordado, la competencia de inspección de las actuaciones ilegales sin título se la quedó el Estado. "Nos dan la espalda y lo único que ponen son dificultades", ha concluido.