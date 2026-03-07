Latino se jubila tras dos décadas patrullando las calles de Palma

Latino, un pura raza española recientemente jubilado tras dos décadas formando parte de la Unidad Montada de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Montada de la Policía Local de Palma ha jubilado a uno de sus caballos, un pura raza española llamado Latino, tras dos décadas de servicio.

Tras una dilatada trayectoria dedicada al patrullaje preventivo en zonas verdes, eventos de gran afluencia y actos de protocolo de la ciudad, Latino ha pasado a la situación de retiro al cumplir los criterios de edad y servicio establecidos para los animales de la unidad.

Según ha informado el cuerpo municipal, desde la jefatura de la Unidad Montada se ha priorizado en todo momento el bienestar del animal.

Por este motivo se llevó a cabo un proceso de selección para encontrar un hogar de acogida permanente que cumpliera los requisitos de espacio, cuidados veterinarios y entorno adecuados para un caballo de su edad.

En fechas recientes, los agentes que han sido compañeros de Latino durante años se desplazaron hasta su nuevo hogar para visitarle y realizar un seguimiento de su estado.

Los policías constataron que se ha adaptado de forma excelente a su nuevo entorno, así como su buen estado de salud y vitalidad. La Policía Local de Palma ha agradecido al animal su "lealtad" y el servicio prestado.