Le Senne recibe en audiencia al Colegio de Educadoras y Educadores de Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, con la presidenta y a la vicepresidenta del Colegio de Educadoras y Educadores de Baleares, Margarita Giménez y Ana Belén Galán, respectivamente. - PARLAMENT

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha recibido en audiencia a la presidenta y a la vicepresidenta del Colegio de Educadoras y Educadores de Baleares, Margarita Giménez y Ana Belén Galán, respectivamente.

El encuentro se ha celebrado en la Cámara autonómica este jueves, según ha trasladado el Parlament.

Durante la reunión, las representantes del Colegio han trasladado al presidente la importancia de la Educación Social y han compartido "el valor de una profesión esencial", según ha señalado el Colegio en sus redes sociales.