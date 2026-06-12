El legado documental y bibliográfico de Miquel Àngel Riera se depositará en la Casa Blai Bonet

Archivo - Entrada de la Casa Blai Bonet. Centro de poesía. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca incorporará el legado documental y bibliográfico de Miquel Àngel Riera al archivo de la Casa Blai Bonet. Centro de poesía, en Santanyí.

La institución insular ha alcanzado un acuerdo entre los familiares del autor y la Fundació Mallorca Literària, que permitirá preservar, estudiar y divulgar una "parte esencial" del patrimonio literario mallorquín, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que Miquel Àngel Riera es una figura "imprescindible" de la literatura mallorquina y catalana, y este acuerdo "garantiza que su legado quedará preservado y accesible para las generaciones futuras".

Roca también ha destacado que la incorporación de este fondo "refuerza el papel del Consell de Mallorca como institución de referencia en la conservación y difusión del patrimonio literario de la isla".

El fondo incluye manuscritos y mecanoscritos de sus obras, correspondencia personal y literaria, fotografías, carteles, recortes de prensa y una parte de su biblioteca personal, con numerosas dedicatorias.

Entre la documentación destaca la correspondencia con figuras relevantes de la literatura catalana y española como Marià Villangómez, Blai Bonet, Josep Maria Llompart, Jaume Vidal Alcover, Guillem d'Efak, Montserrat Roig, Rafael Alberti, Maria Aurèlia Capmany, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela.

El nuevo fondo se incorporará a la Casa Blai Bonet. Centro de poesía, un espacio dedicado a la conservación y dinamización del patrimonio literario mallorquín mediante exposiciones, rutas, recitales y actividades de investigación.

Con esta incorporación, el centro enriquece una colección que ya incluye fondos de autores como Blai Bonet, Josep Maria Llompart, Cèlia Viñas, Damià Huguet, Jaume Pomar, Antonina Canyelles y Antoni Vidal Ferrando.

Desde principios de año, la Fundació Mallorca Literària trabaja en el inventario y ordenación del legado, que se trasladará al archivo durante el mes de julio. El anuncio coincide con el festival MÀR poètic, dedicado anualmente a Miquel Àngel Riera en Porto Cristo y en el que colabora el Consell de Mallorca a través de la fundación.

La presentación pública del legado tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio a las 17.00 horas en Miamar, la casa del poeta en Porto Cristo, con una explicación del fondo, una visita guiada a la casa y el espectáculo poético 'Dansam l'ona d'un vers'.

El Consell de Malllorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, gestiona los espacios y legados vinculados a Llorenç Villalonga, Rafel Ginard y Blai Bonet, y se ha consolidado como una institución de referencia en la preservación del patrimonio literario de las Islas Baleares. Además de sus propios fondos, custodia archivos y bibliotecas de numerosos autores y estudiosos mallorquines. El archivo es accesible tanto online como presencialmente, con servicio de asesoramiento personalizado a través de la web de la fundación.