Las lesiones que sufrió la bebé arrojada a un contenedor se produjeron estando viva

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facultativos del Instituto de Toxicología del Servicio de Histopatología que analizaron el cráneo, los ojos y los pulmones de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo en 2023 han señalado que las lesiones que hallaron y estudiaron les llevaron a concluir que el feto estaba vivo en el momento en que se produjeron.

En la sesión del juicio con jurado contra la madre, el tío de la niña y la cuñada de la primera en la Audiencia Provincial, los doctores han señalado que a la luz de los análisis que llevaron a cabo pudieron constatar que hubo sufrimiento fetal y que la infección de la placenta pudo desembocar en un parto prematuro.

El juicio con jurado encara este miércoles su recta final con las últimas pruebas periciales y documentales y la declaración de los acusados. Este jueves el jurado recibirá el objeto del veredicto y se retirará a deliberar.

SEGUNDO JUICIO

Cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra un segundo juicio después de que el primero tuviera que ser anulado el año pasado por las dudas surgidas en relación a la titulación de un perito.

En el banquillo vuelven a sentarse la madre y el tío del bebé, para quienes la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato.

También está acusada la cuñada de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.