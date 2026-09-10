Ley de capitalidad de Palma: el PSIB propone que Ciutat pueda crear una empresa municipal de vivienda

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado 53 enmiendas a la Ley de Capitalidad de Palma, entre las cuales se encuentra una destinada a crear una empresa pública de vivienda que permita ofrecer un alquiler "asequible" a los ciudadanos.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha explicado este jueves en rueda de prensa que esta empresa municipal podría incorporar capital privado para trabajar de manera conjunta con el sector público, con el objetivo de promover y construir viviendas destinadas al arriendo.

Según Negueruela, la actual Ley de Capitalidad contiene artículos que van "en dirección contraria" a permitir "más vivienda libre para los promotores", por lo que proponen la supresión de dichos artículos.

Por otro lado, el PSIB ha defendido que la normativa permita a Palma adquirir el derecho de declararse zona tensionada para marcar un límite al alquiler. "Este derecho corresponde a Palma, no al Govern. No decide Marga Prohens, sino los representantes de Ciutat", ha reivindicado Negueruela.

El portavoz ha señalado que "luego habrá acuerdo en Palma o no", pero la capital balear "debe poder decidir" si es una zona tensionada.