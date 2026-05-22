La ley ómnibus llegará al pleno el próximo martes

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá y previsiblemente aprobará el próximo martes la ley de aceleración de proyectos estratégicos --convertida en ley ómnibus con la incorporación de enmiendas que modifican medio centenar de normas-- después de que la Junta de Portavoces haya dado este viernes, con el voto en contra de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, luz verde a su incorporación al orden del día.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, y el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, han criticado en rueda de prensa la premura con la que el texto, de 218 páginas --cuatro veces más que el decreto original tras los cambios introducidos durante la tramitación-- llegará al pleno.

"Alguien tiene mucha capacidad para acelerar o frenar tramitaciones", ha ironizado el menorquinista, señalando que este dictamen se la elaborado en poco más de dos días, mientras que el de cogestión aeroportuaria, de 28 páginas, necesitó más de un mes.

Apesteguia, por su parte, ha criticado la introducción "con calzador" del debate y votación de la ley en el pleno. "A todos los grupos que hoy no se han opuesto a la inclusión el orden del día les importa un pimiento que este Parlament haga correctamente su trabajo", ha afirmado.