Liberadas 20 tortugas marinas en Menorca: vuelven al mar desde Cala En Calderer

Tortugas liberadas en Menorca - CAIB

MENORCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha liberado este jueves en Cala En Calderer 20 tortugas marinas procedentes del nido localizado en esta misma playa en octubre del pasado año.

Durante casi un año, estas crías han formado parte del programa de Head Starting, coordinado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. Los ejemplares han sido criados durante este periodo en condiciones controladas con el objetivo de favorecer su crecimiento durante una de las etapas más vulnerables de la especie y aumentar, así, sus posibilidades de supervivencia una vez devueltos al medio natural.

Desde el Govern han explicado que, en el momento de la liberación, las 20 tortugas presentaban un peso medio aproximado de 1,5 kilos.

El origen de esta actuación se remonta al 8 de octubre de 2025, cuando el personal del hotel Vestige Son Ermità alertó de la presencia de una tortuga marina recién nacida en Cala En Calderer. El personal del departamento de fauna marina del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) se desplazó hasta la zona y localizó el nido.

Se encontraron 25 neonatos vivos, cuatro huevos todavía sin eclosionar y 66 huevos ya eclosionados. Los neonatos se trasladaron a las instalaciones del Irfap-Limia, en Mallorca, para incorporarlos al programa de Head Starting, mientras que los cuatro huevos restantes se llevaron a una incubadora artificial para continuar controlando su evolución.

Durante casi un año, los ejemplares han sido criados en condiciones controladas y sometidos a un seguimiento continuo. De las 25 crías incorporadas inicialmente al programa, 20 han completado el proceso y han llegado a la fase de liberación.

El programa ha contado con la colaboración del Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabrera, el Acuario de Sevilla, la Fundación CRAM, el Centro de Recuperación CRAMA de la Fundación Bioparc, en Gijón, y la Fundación Palma Aquarium. La participación coordinada de estos centros ha permitido garantizar el cuidado, el seguimiento y el desarrollo de los ejemplares durante el periodo de cría.

Como paso previo a su regreso al medio natural, los ejemplares procedentes de los diferentes centros colaboradores se reunieron el pasado martes en el Oceanográfico de Valencia, donde se realizó el sexado mediante endoscopia. La prueba determinó que las 20 tortugas son machos. En ese momento, presentaban un peso medio aproximado de 1,5 kilos.

Finalmente, los 20 ejemplares han regresado a Menorca para ser liberados en la misma playa de la que proceden. En este punto, desde el Ejecutivo autonómico han agradecido la colaboración del hotel Vestige Son Ermità. "Ha sido fundamental durante todo el proceso, ya que ha facilitado el acceso de los técnicos a Cala En Calderer, una zona de difícil acceso, tanto para llevar a cabo las tareas de localización del nido como para la liberación de los ejemplares", han finalizado.