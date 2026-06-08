Liberan 39 tortugas marinas en la playa de Can Pere Antoni de Palma

Liberan 39 crías de tortugas marinas en la playa de Can Pere Antoni de Palma - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, han participado en la liberación de 39 ejemplares de tortuga marina (Caretta caretta) en la playa de Can Pere Antoni, en Palma.

Las tortugas, ha informado el Govern en un comunicado, nacieron en esa misma playa el 17 de julio de 2025 y han pasado con éxito por el programa de conservación conocido como 'Head Starting'.

Los ejemplares forman parte de los 73 que nacieron este pasado verano en la puesta de Can Pere Antoni, que fue el primer nido confirmado de la temporada en Baleares.

Prohens ha considerado que esta liberación refleja el compromiso del Govern con la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas marinos.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, equipos científicos, entidades especializadas y ciudadanía, algo "fundamental para garantizar el éxito de proyectos que contribuyen a preservar nuestro patrimonio natural para las generaciones futuras".

Por su parte, Simonet ha señalado que estos 39 ejemplares "simbolizan el éxito de un proyecto que combina conocimiento científico, coordinación institucional y una gran implicación técnica y humana".

"La detección precoz de hembras en proceso de nidificación, nidos o crías sigue siendo fundamental para garantizar el éxito de estas actuaciones de conservación", ha subrayado. El conseller ha hecho un llamamiento a comunicar inmediatamente cualquier observación relacionada con la nidificación de tortugas marinas al 112.

El acto también ha contado con la asistencia del gerente del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), Miquel Puig, así como de representantes de las entidades e instituciones que han colaborado durante todo el proceso de protección, seguimiento y cría de los ejemplares.

La eclosión de los huevos del nido detectado en Can Pere Antoni se produjo entre los días 5 y 8 de septiembre, tras un periodo de incubación de casi 50 días.

En total nacieron 73 ejemplares, diez gracias a la incubación artificial y sesenta y tres directamente del nido incubado de forma natural en la playa.

Todas las crías se trasladaron inicialmente a las instalaciones del Irfap-Limia, en el Port d'Andratx, para su identificación y primera valoración.

Dos meses después, el 11 de noviembre, se liberaron 34 en la misma playa de Can Pere Antoni, mientras que los 39 ejemplares restantes pasaron a formar parte del programa 'Head Starting' de tortugas marinas de Baleares.

En el verano de 2025 se registraron en el archipiélago tres acontecimientos de nidificación de tortuga marina, uno en Can Pere Antoni, en Mallorca; uno en Es Cavallet, en Ibiza, y uno en cala En Calderer, en Menorca.

Junto con ejemplares procedentes de los nidos de Es Cavallet y cala En Calderer, las tortugas nacidas en la playa de Can Pere Antoni se distribuyeron entre varios centros especializados del Estado para su cuidado y alimentación durante los primeros meses de vida.

El 26 de mayo, todos los ejemplares se concentraron en las instalaciones del Oceanogràfic de València, donde se les practicó una laparoscopia para determinar su sexo antes de reintroducirlas al medio natural.

Posteriormente, continuaron su preparación en las instalaciones del Palma Aquarium y del Irfap-Limia hasta la liberación de este lunes, que culmina el proceso sin haber registrado ninguna baja durante el programa.