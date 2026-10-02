Liberan de una deuda de 2.000 euros a un afectado por el cierre de las clínicas dentales Dentix

Archivo - Una mujer se apoya en la puerta de una clínica Dentix. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Palma ha dado la razón a un consumidor afectado por el cierre de las clínicas dentales Dentix y ha desestimado la demanda presentada por una empresa de cobro de deudas y gestión de créditos, que le reclamaba algo más de 2.000 euros de un préstamo para un tratamiento dental que nunca llegó a completarse.

El consumidor contó con el respaldo de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), que intervino en la reclamación inicial y puso el caso en manos de su abogado colaborador, según han explicado en un comunicado.

La magistrada considera acreditado que el préstamo estaba vinculado al tratamiento dental y que, ante el incumplimiento del servicio contratado y las reclamaciones efectuadas por el consumidor, concurrían los requisitos legales para oponerse al pago de la deuda reclamada por la empresa cesionaria del crédito.

La resolución judicial desestima la demanda de la empresa y le impone el pago de las costas judiciales. Además, la sentencia es firme y no cabe recurso.

Desde Consubal han valorado esta resolución como un importante respaldo a la defensa de los derechos de los consumidores afectados por el cierre de Dentix y han recordado que la venta de una deuda a una empresa de recobro no elimina los derechos que amparan al consumidor frente al incumplimiento del tratamiento financiado.

Esta sentencia, han subrayado, pone de manifiesto la importancia del asesoramiento de las asociaciones de consumidores y de la colaboración jurídica para evitar que los usuarios tengan que asumir el coste de servicios que nunca llegaron a recibir.